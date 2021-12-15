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Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

15 декабря 2021, 15:57
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Здоровье певца заметно ухудшилось из-за предстоящего развода.

Григория Лепса подвело здоровье / instagram.com/gvleps

14 декабря Григорий Лепс отменил концерт с Ларисой Долиной, ссылаясь на плохое самочувствие.

"Сегодня был странный день: мне днём позвонили и объявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся! Потому, что самое главное - это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!" - прокомментировала эту ситуацию Долина.

Источники Telegram-канала Mash заявили, что певец сейчас находится в психиатрической лечебнице - "отходит" от острого алкогольного опьянения, в котором он вчера попал в больницу. Также у них отмечают, что такая ситуация повторяется уже второй раз за неделю - неадекватный Лепс в больнице буянил, и его могла унять лишь бригада психиатрички. В таком состоянии очень сложно давать концерты.

Однако директор Лепса Владимир Урюпин, неприятную ситуацию с Долиной и здоровье певца прокомментировал так: "У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник. Сейчас он дома, чувствует себя нормально, все хорошо". По словам Урюпина, скорая все же была: врачи стабилизировали состояние певца, поставили уколы и оставили его отдыхать.

Григорий Лепс в прошлом страдал алкогольной зависимостью, но в последнее время был "чист" и тщательно следил за здоровьем. Что же на самом деле происходит с певцом достоверно не известно.

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Причиной возможного срыва или гипертонического криза называют развод Лепса с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.Читайте такжеМарина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

Ранее Максим Галкин показал редкое фото со старшим братом Дмитрием.

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