Лепс разводится с женой после долгих лет совместной жизни

Лепс разводится с женой

Музыкант Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова разводятся после 20 лет брак, сообщило издание StarHit со ссылкой на судебные документы.

По данным СМИ, инициатором развода стала Шаплыкова. Пара решила расстаться мирно и без раздела имущества. Супруги встретятся в суде 20 декабря.

О причинах развода пока ничего неизвестно. Отмечается, что совсем недавно певец тепло поздравлял жену в соцсетях.

Напомним, пара познакомилась в 2000 году, а узаконила отношения спустя два года. В браке родились трое детей: дочери Ева (2002) и Николь (2007), а также сын Иван (2010).

Читайте такжеDZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

Реклама

Рнаее Главред писал о том, что бессменный исполнитель Рюмки Водки и покоритель российских сцен Григорий Лепс попытался не пить, и у него не получилось.

Лепса застукали за распитием спиртного в Москве на торжестве, пишут российские СМИ.

Читайте также: