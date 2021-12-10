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Лепс разводится с женой после долгих лет совместной жизни

10 декабря 2021, 16:11
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О причинах развода пока ничего неизвестно. Отмечается, что совсем недавно певец тепло поздравлял жену в соцсетях.

Лепс разводится с женой

Музыкант Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова разводятся после 20 лет брак, сообщило издание StarHit со ссылкой на судебные документы.

По данным СМИ, инициатором развода стала Шаплыкова. Пара решила расстаться мирно и без раздела имущества. Супруги встретятся в суде 20 декабря.

О причинах развода пока ничего неизвестно. Отмечается, что совсем недавно певец тепло поздравлял жену в соцсетях.

Напомним, пара познакомилась в 2000 году, а узаконила отношения спустя два года. В браке родились трое детей: дочери Ева (2002) и Николь (2007), а также сын Иван (2010).

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Рнаее Главред писал о том, что бессменный исполнитель Рюмки Водки и покоритель российских сцен Григорий Лепс попытался не пить, и у него не получилось.

Лепса застукали за распитием спиртного в Москве на торжестве, пишут российские СМИ.

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Григорий Лепс бракоразводный процесс новости шоу бизнеса
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