Доска позора: полный список продажных артистов-разжигателей войны

В Сети появился самый полный список продажных артистов-рашистов / Коллаж

Война в Украине показала истинные лица многих российских знаменитостей - кто-то прячет голову в песок, рассуждая про "артистов вне политики" и "голубей мира", кто-то - не теряет возможности получить еще немного стремительно дешевеющих деревянных, а кто-то и вовсе во всеуслышание повторяет заученные формулировки отупляющей кремлевской пропаганды.

Все они попали в список путинских прихвостней и разжигателей войны в Украине, составленный российскими оппозиционерами и сторонниками Алексея Навального. Создатели списка выражают надежду, что звездный час пропутинских болванчиков скоро закончится.

Список продажных российских знаменитостей и звезд-разжигателей войны условно поделен на три категории:

Артисты, которые публично выразили поддержку действий российской армии против Украины: Ирина Апексимова (актриса), Надежда Бабкина (певица), Марат Башаров (актер), Николай Басков (певец), Егор Бероев (актер), Сергей Безруков (актер), Владимир Бортко (режиссер), Юлия Чичерина (певица), Кирилл Емельянов (актер), Тина Канделаки (ведущая), Борис Корчевников (актер), Дмитрий Харатьян (актер), Сергей Лукьяненко (писатель), Владимир Машков (актер), Андрей Мерзликин (актер), Стас Михайлов (певец), Татьяна Навка (фигуристка), Иван Охлобыстин (актер), Александр Олешко (актер), Евгений Плющенко (фигурист), Яна Поплавская (актриса), Михаил Пореченков (актер), Владимир Пресняков (певец), Иосиф Пригожин (продюсер), Яна Рудковская (ведущая), Александр Серов (певец), Игорь Скляр (актер), Стас Старовойтов (комик), Виктория Цыганова (певица), Леонид Якубович (ведущий).

Знаменитости, которые принимали участие в концертах в поддержку войны против Украины: Александр Буйнов (певец), Виктория Дайнеко (певица), Лариса Долина (певица), Полина Гагарина (певица), Олег Газманов (певец), Григорий Лепс (певец), Лев Лещенко (певец), Денис Майданов (певец), Александр Маршалл (певец), Николай Расторгуев (певец), Вадим Самойлов (певец), Анна Семенович (певица), Сергей Жуков (певец).

Музыканты, которые принимали участие в марафоне "за россию!": Сергей Галанин (певец), Кристовский Владимир (музыкант), Кристовский Сергей (музыкант), Сергей Лазарев (певец), Анита Цой (певица).

Всего в список вошли более 140 знаменитостей.

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Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, высказалась о позорной войне, которую развязал Путин в Украине.

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