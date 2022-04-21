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"Мы убьем всех!": скандальный Охлобыстин собрался воевать за Путина в Украине

21 апреля 2022, 13:45

Актер намерен отправится на фронт. Он не верит, что РФ уже проиграла войну.

Охлобыстин собрался воевать за Путина в Украине / соцсети

Актер-путинист Иван Охлобыстин цинично порассуждал о войне в Украине и намерен в ней поучаствовать.

Как рассказал российский писатель Александр Никонов, актер позвонил ему лично, заявив, что собрался на фронт.

"Обычно Ванька мне не звонит, это не в его репертуаре. И тот факт, что он все-таки позвонил, сказал мне о многом. Я понял причину уже вскоре после начала разговора: набухался и позвонил проститься", - отметил писатель.

Во время беседы Никонов заявил Охлобыстину, что Россия уже проиграла эту войну, но тот в это не поверил.

"Этого не может быть! Этого просто не может быть по всем законам природы – физическим, химическим… Россия всегда будет выигрывать. Мы выиграем!.. Даже если случится невозможное и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники... Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал", - процитировал Никонов Охлобыстина.

Ранее мы писали, что мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

Читайте также"Все гадости наказуемы": Вахтанг Кикабидзе рассказал, как Путин поплатится за войну в УкраинеНа своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.

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война в Украине Иван Охлобыстин
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