Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

instagram.com/koroleva__star/, instagram.com/mama_luda_star/

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.

76-летняя уроженка Украины, уже 30 лет живущая в США, выразила надежду, что "ужас" в ее Родине скоро закончится.

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами", – говорится в подписи к посту.

instagram.com/mama_luda_star/

Королева молчит, Тарзан - лучше бы молчал

Сама же Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, за 6 недель войны не обмолвилась даже словом об агрессоре и убийствах мирных людей.

А вот ее муж Тарзан цинично убеждает своих зрителей в том, что точно знает менталитет армии РФ, поэтому призывает не верить в ужасающие кадры из украинской Бучи.

Людмила Порывай сразу отписалась в соцсетях зятя. Стриптизер сделал аналогичный шаг.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике украинку Наташу Королеву за то, что она рекламирует концерт в российском Урюпинске, умалчивая геноцид своего народа. Гордон в эфире телемарафона "Украина Вместе" назвал исполнительницу "у*бищем, чью голову уже ничем нельзя вылечить".

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