Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

В отличие от дочери, которая родилась в Киеве, женщина не стала молчать.
Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.
На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.
76-летняя уроженка Украины, уже 30 лет живущая в США, выразила надежду, что "ужас" в ее Родине скоро закончится.
"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами", – говорится в подписи к посту.
Королева молчит, Тарзан - лучше бы молчал
Сама же Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, за 6 недель войны не обмолвилась даже словом об агрессоре и убийствах мирных людей.
А вот ее муж Тарзан цинично убеждает своих зрителей в том, что точно знает менталитет армии РФ, поэтому призывает не верить в ужасающие кадры из украинской Бучи.
Людмила Порывай сразу отписалась в соцсетях зятя. Стриптизер сделал аналогичный шаг.
Напомним, журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике украинку Наташу Королеву за то, что она рекламирует концерт в российском Урюпинске, умалчивая геноцид своего народа. Гордон в эфире телемарафона "Украина Вместе" назвал исполнительницу "у*бищем, чью голову уже ничем нельзя вылечить".
Читайте также:
- "Надо это Путину прислать - может, нападать передумает?" Наташа Королева исполнила украинскую песню
- Муж киевлянки Наташи Королевой "топит" за "русский мир" и угрожает Третьей мировой войной
- Волочкова, Королева, Успенская и не только: российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины