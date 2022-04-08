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"Крови напилась": путинистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Бучу

8 апреля 2022, 21:38

Певице не простят ее содействие преступной политике Кремля.

Полину Гагарину называют убийцей за поддержку войны в Украине / instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина, как и многие медиаперсоны, четко высказала свою позицию относительно кровавого путинского режима - она была среди артистов, которые 18 марта выступили на концерте в Лужниках, посвященном годовщины аннексии Крыма.

С тех пор путинистка Гагарина постоянно поддается общественной критике - пока на войне, которую она одобряет, гибнут мирные люди и рушатся судьбы, певица продолжает жить, ни в чем себе не отказывает.

В социальной сети Instagram артистка провела прямой эфир. Многие зрители стали задавать Гагариной неприятные вопросы и называть ее убийцей.

Разъяренные украинцы приглашали знаменитость посетить Бучу с концертами, чтобы она своими глазами увидела последствия зверств, которые она поддерживает своими музыкальными выступлениями.

""Радостные. Крови напились", "Как там жить, с проданной душой?", "Разочаровалась в тебе", " А концерт в Буче будет?", "Тварь", "Убийца", - это лишь часть озлобленных комментариев, которые, впрочем, Гагарина старалась усиленно игнорировать.

Полину Гагарину называют убийцей за поддержку войны в Украине / instagram.com/gagara1987

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Ранее украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

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