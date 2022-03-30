Дырки российского шоу-бизнеса: Полякова рассказала, как "похоронила" Гагарину и "голубей мира"

Певица не сдерживалась в высказываниях о пропутинских артистах.
Украинская певица Оля Полякова в интервью для программы "Зірковий шлях" заявила, что сейчас по локоть в украинской крови руки не только у кремлевских политиков, но и у знаменитостей, смиренно их поддерживающих.
Красочную метафору, в частности, она употребила по отношению к тем артистам, которые 18 марта выступали на концерте в честь годовщины оккупации Крыма.
"Я считаю, это не звезды, а дырки российского шоу-бизнеса. Все, кто приняли ту сторону. Это кровавые убийцы, у них руки в крови – такие, как Гагарина. ... Я никак не могу оправдать то, что она сделала", – заявила певица.
Также она рассказала, что отправила Гагариной после концерта в Лужниках личное сообщение. "Я написала: "Покойся с миром, когда-то талантливая певица". Она для меня умерла", - признается Полякова.
Не существует больше для артистки и украинских коллег по сцене, которые продолжают строить карьеру в РФ и/или замалчивают ужасы войны, которые принесла в Украину российская армия. "Те, кто молчат – все эти "голуби мира" и "деревья любви" (так называла себя опальная Ани Лорак в одном из украинских довоенных интервью - прим. редактора) – хочу сказать, что сегодня нет полутонов. Ты сегодня должен сказать, за кого ты. Нельзя быть сегодня просто за мир, просто аполитичным. И писать в Instagram "Мы за мир" – все равно что написать "Пчелы любят мед". Или "кошка любит гулять". Это [ерунда - неценз.]. Это ничего не дает людям. Сегодня на людей, у которых миллионы подписчиков, смотрят люди. Это такая тупость, негуманность – молчать, когда в стране умирают дети, когда люди каждый день прощаются с жизнью", - с горечью подметила Оля Полякова.
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Стоит отметить, что ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
Также мы сообщали, что украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.
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