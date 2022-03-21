"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в Украине

Оля Полякова призвала белорусов не вступать в войну с Украиной на стороне РФ / Коллаж

Украинская певица Оля Полякова в эмоциональном видео обратилась к белорусам бойкотировать введение армии Беларуси на территорию Украины. Она призвала матерей и жен не пускать своих мужчин воевать с ЗСУ на стороне РФ.

Артистка отметила: решения, которые принимает лидер Беларуси - безрассудны, Лукашенко игнорирует волю своего народа, который не желает войны.

"Хочу предотвратить неминуемую беду. В течение ближайших двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне РФ. Народ бросают в кровавую бойню! Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет! Они нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин вообще для этой войны! Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко, за этих стареющих вурдалаков, которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных? Это не ваша война!" – заявила Полякова.

К тому же, как верно подчеркнула певица, белорусская армия никогда не была оккупантами, ей не хватает опыта и военной выправки, а также мотивации вступать в войну, как хочет того лидер страны-агрессора.

Полякова напомнила белорусам - младший сын Лукашенко, Николай (17 лет), сейчас находится в безопасности и сытости. На войну лидер Беларуси посылает не своих детей, а простых людей, не желающих войны.

"Пусть Коля Лукашенко воюет, пусть воюет его сын! Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны идти воевать и погибать? За что? За кого? Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин. Не отправляйте их на войну. Делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле. Белорусы никогда не были оккупантам. Не становитесь ими и теперь", - подытожила певица.

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Напомним, 20 марта Вооруженные силы Украины сообщили, что зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Однако украинские военные готовы дать отпор, отметили в ВСУ.

Также в Беларуси сейчас активизировалась деятельность партизан. Они взорвали значительную часть путей и российские поезда на железной дороге РБ. Так они пытаются не допустить белорусских солдат в Украину для участия в войне на стороне страны-агрессора России.

Позже в Беларуси сообщили, что отводят свой десант от границы с Украиной.

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