Оля Полякова рассказала, как рашисты расстреляли 17-летнюю подругу ее дочери

Русские оккупанты расстреляли машину с надписью "Дети", в которой находилась 17-летняя подруга дочери Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова в эфире грузинского телевидения рассказала леденящую кровь историю о зверствах, которые совершают российские оккупанты в Украине.

Они жестоки, и не жалеют никого. Певица рассказала, что подруга ее 17-летней дочери погибла в результате обстрела русскими войсками. Она с семьей - мамой и семилетней сестрой ехала в машине с надписью "Дети", когда рашисты открыли огонь на поражение.

Выжить удалось лишь 7-летняя девочка - ее ранили в плечо и ребенку пришлось ампутировать руку.

"Ехала моей Маши подруга. Девочка 17 лет с мамой и 7-летней сестрой. В машине незатонированной, на которой было написано "Діти". Расстреляли мать, расстреляли девочку и попали ранили в плечо… Осталась семилетняя девочка, ампутировали руку.

Это что? Я просто хочу материться! И столько есть видео, где просто расстреливаются на дорогах мирные жители", - рассказала артистка.

Про героическую девочку, которая на своем коротком веку пережила и потеряла уже так много, ранее сообщали в Telegram-канале ВСУ: "Эта героическая девочка несмотря на все, что выпало на ее долю, мечтает теперь о протезе, который был бы розовым и в цветочек", - говорится в сообщении.

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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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