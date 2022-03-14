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Звезда сериала Кадетство публично поддержал военную агрессию России против Украины

14 марта 2022, 23:34

Актер считает, что таким образом проявляет любовь к Родине, а также по-прежнему верит в басни про "специальную операцию".

Кирил Емельянов публично поддержал политику Путина / instagram.com/otec_kirill/

Звезда фильма Сволочи и сериала Кадетство, актер Кирилл Емельянов стал известен благодаря отрицательным персонажам, которых он мастерски воплощает в жизнь.

Впрочем, подобное амплуа прочно закрепилось за ним и в жизни. Актер открыто заявляет о поддержке разрушительной политики Путина.

На своей странице в Instagram Емельянов запостил сторис - сэлфи в лифте с надписью "За Россию! За свободу! До конца!"

Свое заявление он сделал с апломбом и гордостью, нарочито демонстрируя, что ему не стыдно поддерживать агрессора. По его мнению он таким образом выражает свою любовь к Родине.

Впрочем, Емельянов расстроен, что из-за жалоб на его страницу, его могут заблокировать в социальной сети.

Емельянов играет чаще всего негодяев, хотя и в жизни оказался не лучше / instagram.com/otec_kirill/

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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