Дочь Владимира Машкова публично осудила пропутинские взгляды своего отца

Мария Машкова вытсупила против военной агрессии Кремля, направленной на Украину.
Российская актриса Мария Машкова выступила против войны в Украине. В своем интервью для CNN она осудила своего отца, также актера, Владимира Машкова, который публично поддержал путинскую агрессию против Украины.
Артист выступил с пропагандистской речью на концерте в Лужниках в честь 8-летия российской оккупации Крыма.
Мария Машкова, которая в данный момент проживает в США, заявила в интервью, что убеждения ее отца разбивают ей сердце.
После концерта дочь созвонилась с отцом, который потребовал от нее вернуться в Россию, извинилась за эмиграцию, и приняла его пропутинские взгляды.
Мария Машкова ответила отказом. "То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправдано, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая", - рассказала Машкова CNN.
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Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.
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