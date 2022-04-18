Народная артистка Украины не постеснялась выходить на вражескую сцену с улыбкой на лице.
Певица Таисия Повалий с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, которые продолжают кормиться в стане врага.
Артистка никак не комментировала вторжение рф в Украину, и не появлялась в социальных сетях. Пропажа нашлась - вчера Повалий приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле.
Партнером певучей предательницы по сцене оказался путинист Стас Михайлов.
Примечательно, что о войне, которая охватила ее родину с подачи ее кровавых кормильцев Таисия по-прежнему молчала. Она со счастливой улыбкой на лице принимала аплодисменты от народа, чьи сыновья методично уничтожают мирных украинцев.
Кроме Повалий и Михайлова в концерте также принимал участие заядлый пропагандист Николай Басков.
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