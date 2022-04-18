Пока Украина в огне: Таисия Повалий выступила в Кремле дуэтом со Стасом Михайловым

Таисия Повалий спела в Кремле со Стасом Михайловым / instagram.com/tpovaliyofficial

Певица Таисия Повалий с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, которые продолжают кормиться в стане врага.

Артистка никак не комментировала вторжение рф в Украину, и не появлялась в социальных сетях. Пропажа нашлась - вчера Повалий приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле.

Партнером певучей предательницы по сцене оказался путинист Стас Михайлов.

Примечательно, что о войне, которая охватила ее родину с подачи ее кровавых кормильцев Таисия по-прежнему молчала. Она со счастливой улыбкой на лице принимала аплодисменты от народа, чьи сыновья методично уничтожают мирных украинцев.

Кроме Повалий и Михайлова в концерте также принимал участие заядлый пропагандист Николай Басков.

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