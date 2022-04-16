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"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за Медведчука

16 апреля 2022, 00:37

Артист пожалел Марченко и "запел" о человеческих ценностях.

Филип Киркоров поддержал Медведчука / instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров хранил молчание о войне в Украине. Он тщательно обходил эту тему стороной, не высказывался "за" или "против". Прежде он горячо поддерживал путина, является близким другом баскова и крестным отцом дочери Ани Лорак.

Не растрогали короля российской поп-музыки ни зверские убийства и изнасилования мирных жителей в Буче, ни теракт в Краматорске. Заговорил Киркоров, лишь когда СБУ задержали кума Путина Виктора Медведчука. Да заговорил так, что лучше бы продолжал хранить молчание.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга (Медведчука - прим. редактора)", - написал певец на своей странице в Instagram.

Он долго растекался словесами по древесам о справедливости, человечности, высших ценностях, которых, очевидно, по его мнению, не заслуживают ни свободные журналисты в россии, которые сейчас поддаются гонениям, ни мирный народ Украины, который страдает от безумных амбиций кремля.

Киркоров обратился к европейским политика с просьбой о справедливости для Виктора Медведчука: "Человек. Человеческое отношение.. Для меня - это высшая и непоколебимая ценность, качество, требование. Пытки, физические и моральные унижения - неприемлемы. Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком - несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины".

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В комментариях артисту напомнили, что его молчаливое одобрение политики путина, которая допускает истребление целого народа, а также методичного уничтожения свободы слова в его стране, не дают ему никакого права так свободно разбрасываться размышлениями и призывами к справедливости:

"Даааа, молчал , молчал и выступил… именно эта ситуация так Вас возмутила?! Браво, можно позавидовать Вашей гуманистической позиции".

"Серьезно?!!! Вы будете просить справедливого суда?! Именно сейчас и именно для этого человека ?!"

"Очень уважала Вашу молчаливую позицию. Грустно, Филипп Бедросович".

"Ооо, проснулся через 2 месяца. О пытках обычных горожан он что-то тут не писал. Молчание - золото!"

"Филипп! Ты до этого молчал молчал и лучше бы продолжал это делать. Тебя только это возмутило из всего ужаса что происходит?"

"А где же была Оксана Марченко ,когда 51 день убивали людей и детей Украины? мне стыдно за вас! стыдно, что вы нашли в себе смелость защитить бабло!!! простых людей вы бы так не защищали, а тут...ясное дело. низость. трусость. ваша слабость".

"Что же Вы , Филипп, молчали когда убили Немцова, посадили Навального? Демократ [неценз.]"

"Дорогой Филипп, приглашаем в Харьков, сейчас то время, что надо !!!!!! За 50 дней не разобрались ещё что к чему ????"

"Спасите себя. Вы упали на такое дно, написав этот пост. Спасайте свои души, может там есть что-то человеческое...пусть и в стразах".

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Задержание Виктора Медведчука

Президент Владимир Зеленский 12 апреля сделал заявление о том, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой был задержан руководитель политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук. Его подозревают в государственной измене. Он также является кумом главы РФ Владимира Путина.

В СБУ подтвердили задержание Медведчука. Глава спецслужбы Иван Баканов сказал, что будет проводиться серьезная работа с людьми, которые работают на страну-агрессора.

Спикер Банковой Алексей Арестович уточнил, что Медведчука повязали в ходе спецоперации, однако не в Киеве.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Медведчук был задержан на западной границе Украины. Он пытался сбежать из страны. При этом Данилов не опроверг сведения журналистов, согласно которым операция была проведена на границе с Венгрией. По словам чиновника, Медведчук сам специально переоделся в форму военного ВСУ.

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