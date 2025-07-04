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Экстрим и грация: 66-летняя Мадонна исполнила опасный трюк

Анна Подгорная
4 июля 2025, 01:30
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Чикконе нашла новый захватывающий способ эпатировать публику.
Мадонна
Мадонна сейчас - певица исполнила сложное упражнение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Вкратце:

  • Мадонна продемонстрировала отменную физическую форму
  • Звезде вновь удалось буквально перевернуть мир с ног на голову

Американская певица Мадонна известна не только лишь своим творчеством и вкладом в мировую культуру. Артистка всегда поддерживала хорошую физическую форму, с юности занималась балетом и танцами, активно ездит верхом, на велосипеде, ставит яркие концертные номера, требующие серьезной физической подготовки.

Спортивную форму 66-летняя звезда сохраняет и сегодня. К примеру, недавно Мадонна похвасталась упражнением, которое даже при предварительной подготовке повторит далеко не каждый.

видео дня

В своем блоге в Instagram поп-икона показала, как стоит на голове. Стойку Мадонна делала под присмотром тренеров - она является частью инверсионной терапии. Ее обычно применяют для растяжения позвоночника и облегчения болей в спине. Такой вид терапии должен применяться исключительно под присмотром сертифицированных специалистов.

Мадонна
Мадонна сейчас - певица исполнила сложное упражнение / instagram.com/madonna
Мадонна
Мадонна сейчас - певица исполнила сложное упражнение / instagram.com/madonna

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Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

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О персоне: Мадонна

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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