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Пришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в Европу

12 апреля 2022, 21:07

Ани Лорак планировала выступить в Санкт-Петербурге 2 марта.

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине, отменила все запланированные концерты в России.

Как сообщает официальный сайт певицы, в 2022 году она планирует выступить в Германии и Чехии.

"Одна из самых востребованных певиц современности – Ани Лорак – отправляется в долгожданный концертный тур!" Именно так объявили о начале тура на сайте артистки. Программа называется THE BEST и ее гастроли начнутся 21 октября и продлятся до 3 ноября. Она выступит в Праге (Чехия), а также в немецких городах Гамбурге, Лемго, Оффенбах, Альтеттинге и других. Стоимость билета – от 35 до 149 евро", - говорится в сообщении.

Ранее Ани Лорак планировала выступить в Санкт-Петербурге 2 марта. К концу марта у артистки были запланированы концерты в российских городах Воронеж, Ростов, Сочи. 28 апреля в Москве и 26 июня в Санкт-Петербурге она тоже должна была выступить. Впоследствии Лорак все мероприятия отменила.

Однако не только в России артистка отказалась выступать, но и в Украине, ведь на май у нее были запланированы концерты в Харькове, Запорожье и Херсоне.

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Как ранее сообщали, украинская певица Мария Яремчук высказалась о молчании опальной Ани Лорак о войне в Украине. По словам артистки, для нее это стало разочарованием.

Ранее украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.

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война в Украине Ани Лорак новости шоу бизнеса
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