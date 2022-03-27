"Нет слов, чтобы оставаться корректным": Яремчук распекла запроданку Лорак из-за войны в Украине

Яремчук распекла запроданку Лорак из-за войны в Украине

Украинская певица Мария Яремчук высказалась о молчании опальной Ани Лорак о войне в Украине. По словам артистки, для нее это стало разочарованием.

Во время интервью Славе Демину она призналась, что поведение Лорак просто вопиющее.

"Я думаю, что сейчас это просто край! Ани Лорак разочаровала меня больше всего. В ситуации, которая есть сейчас, это просто вопиющее. Нет слов, чтобы оставаться корректным и не использовать нецензурную лексику", - сказала Яремчук.

Она добавила, что сейчас молчать о войне в Украине - это поддерживать путинский режим и убийства детей и мирных жителей.

Читайте такжеВ Черновцах звезду Ани Лорак на Аллее славы отправили за русским кораблем"Мир кричит об этом, призывает российские власти и армию остановиться. И больно, когда наши земляки, все 8 лет войны жившие и развивавшие карьеру в России, у которых здесь есть родственники, сейчас просто молчат", - добавила певица.

Ранее украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.

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