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Беглец Влад Яма нахамил украинке - что произошло

Анна Подгорная
3 июля 2025, 15:42
129
Яма грубо ответил на упрек из-за его невозвращения в Украину.
Влад Яма
Влад Яма сейчас - шоумен нагрубил в ответ на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Вкратце:

  • Влад Яма сбежал из Украины в начале войны
  • Шоумен не сдержался, отвечая на упрек в этом

До начала полномасштабной войны в Украине хореограф и шоумен Влад Яма блистал на украинском телевидении. Он был желанным гостем на любом проекте, ведь зрители воспринимали его весьма благосклонно.

Все изменилось после того, как Яма вместе с семьей тайно покинул страну уже во время войны - более трех лет он живет в США. Большинство поклонников разочаровал побег шоумена, о чем ему пишут в социальных сетях и сегодня.

видео дня

Обычно гневные комментарии и замечания Влад Яма игнорирует, однако недавно он все же не сдержался. В комментарии под видео, на котором он играет музыку за ди-джейским пультом, один из пользователей Instagram написал: "Без возвращения в Украину", на что получил грубый ответ от артиста: "Забыл спросить у ковриков". Кто такие "коврики" Яма уточнять не стал.

После этого в комментариях шоумена засыпали негативом в ответ на его грубость: "А чого не в пікселі? Приїхав би. Чи боїшся?", "Патріот Яма у всій красі. А як тужить за батьківщиною-то", "Жалкое зрелище. Чего только не сделаешь ради 200$", "Яма - це дно", "Тот случай, когда у человека получалось хорошо танцевать и он подумал что у него еще есть таланты…" и т.д.

Влад Яма нахамил подписчице
Влад Яма сейчас - шоумен нагрубил в ответ на критику / instagram.com/vladyama_official

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О персоне: Влад Яма

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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