"Друзья или любовники": Melovin "исповедался" известной певице

Поклонники не могут оторвать глаз от пары Меловина и Swoiia.

https://stars.glavred.info/druzya-ili-lyubovniki-melovin-ispovedalsya-izvestnoy-pevice-10677971.html Ссылка скопирована

Melovin личная жизнь - певец заинтриговал новыми фото со Swoiia / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/swoiia

Кратко:

Melovin и Swoiia интригуют романтическими отношениями

Пара артистов поделилась свежими фото вместе

Уже более полугода украинские певцы Melovin и Swoiia интригуют публику своими отношениями: то пара целуется, признается друг другу в нежных чувствах и играет в клипах друг друга, то исчезает из поля зрения, провоцируя слухи о расставании.

Однако одно остается совершенно очевидным - когда Мэл и Своя вместе, они очень счастливы. Это доказывают свежие фото, которыми артист поделился на своей странице в Facebook.

видео дня

Меловин выложил два сэлфи со Swoiia. "Наши моменты. Каждая встреча как исповедь", - написал он и добавил влюбленный эмодзи.

Melovin личная жизнь - певец заинтриговал новыми фото со Swoiia / facebook.com/bighousemelovin

В комментариях поклонники артиста отмечают, что он и Своя прекрасно смотрятся вместе. И, конечно же, не теряют надежды выяснить, что же на самом деле объединяет звезд.

Melovin личная жизнь - певец заинтриговал новыми фото со Swoiia / facebook.com/bighousemelovin

Melovin личная жизнь - певец заинтриговал новыми фото со Swoiia / facebook.com/bighousemelovin

Melovin личная жизнь - певец заинтриговал новыми фото со Swoiia / facebook.com/bighousemelovin

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Татьяна Шелига, звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами", находится в тяжелом состоянии. Три года назад она перенесла операцию из-за проблем с сердцем.

Также бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу, фитнес-тренер Людмила Оверковская, вышла на связь после расставания с ним. Она много говорила о неверности и обмане.

Читайте также:

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред