"Друзья или любовники": Melovin "исповедался" известной певице

Кратко:
- Melovin и Swoiia интригуют романтическими отношениями
- Пара артистов поделилась свежими фото вместе
Уже более полугода украинские певцы Melovin и Swoiia интригуют публику своими отношениями: то пара целуется, признается друг другу в нежных чувствах и играет в клипах друг друга, то исчезает из поля зрения, провоцируя слухи о расставании.
Однако одно остается совершенно очевидным - когда Мэл и Своя вместе, они очень счастливы. Это доказывают свежие фото, которыми артист поделился на своей странице в Facebook.
Меловин выложил два сэлфи со Swoiia. "Наши моменты. Каждая встреча как исповедь", - написал он и добавил влюбленный эмодзи.
В комментариях поклонники артиста отмечают, что он и Своя прекрасно смотрятся вместе. И, конечно же, не теряют надежды выяснить, что же на самом деле объединяет звезд.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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