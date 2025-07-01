"Полный блуд": экс-девушка Налчаджиоглу вышла на связь после расставания с ним

Налчаджиоглу и Оверковская избегают публичных комментариев от завершении их романа.

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Бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу записала эмоциональное обращение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

Вкратце:

Мурата Налчаджиоглу и Людмилу Оверковскую заподозрили с расставании

На фоне слухов тренер высказалась о лжи и блуде

Турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу вновь попал в прессу из-за своих любовных похождений - на сей раз его подозревают в расставании с фитнес-тренером Людмилой Оверковской. Пара открыто заявила о своих отношениях лишь в апреле, но сейчас весь совместный романтический контент пропал с их страниц в социальных сетях.

О расставании и его причинах ни Налчаджиоглу, ни Оверковская не говорят открыто. Однако недавно Людмила с своем блоге в Instagram опубликовала видео, в котором рассуждает о блуде и предательстве.

видео дня

Тренер посетила на кладбище могилу своей покойной матери. Там к ней пришли мысли о жизни и смерти, а также о земных грехах, среди которых он не раз упомянула обман и неверность. Учитывая, что это - первый личный пост Оверковской с момента появления слухов о расставании с Налчаджиоглу, в Сети предполагают, что во многом он обращен именно к Мурату.

Бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу записала эмоциональное обращение / instagram.com/overkovskaja

"Суета сует и томление духа. Насколько мы с вами погрязли во лжи, грязи, блуде. ... Насколько мы привыкли обманывать наших любимых. Сегодня одна любимая, завтра - вторая любимая, или сегодня один любимый, завтра - второй любимый. Полный блуд. Мы думаем, что будем жить вечно. С этими деньгами, с этими связями любовными, и как будто никогда не умрем", - сказала Людмила и призвала "не врать, не лицемерить, чтобы не было стыдно за наши поступки".

Бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу записала эмоциональное обращение / instagram.com/overkovskaja

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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