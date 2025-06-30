Экс-жена футболиста Пятова через полгода после развода рассказала, какой он человек

Юлия Пятова не поскупилась на эмоции, обращаясь к бывшему мужу.

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Андрей Пятов развод - Юлия Пятова обратилась к бывшему мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Кратко:

Чуть больше полугода Андрей и Юлия Пятовы в разводе

Бывшая жена футболиста рассказала, каким видит его теперь

В ноябре 2024 года Юлия Пятова подала на развод с футболистом Андреем Пятовым после 20 лет вместе. Причину расставания пара не разглашает, хоть спортсмен и взял вину в распаде их брака на себя.

Андрею и Юлии после расставания удается сохранить хорошие отношения. Вместе они принимают участие в воспитании 4 общих детей, а недавно жена футболиста даже посвятила ему трогательный пост в Instagram по очень важному поводу.

видео дня

Юлия Пятова поздравила бывшего мужа с Днем рождения, и отметила, что считает спортсмена хорошим человеком. "Сегодня твой День рождения! Я поздравляла тебя 20 лет, и буду поздравлять тебя и дальше. Ты прекрасный человек! Я в тебя верю", - написала она и опубликовала фото улыбающегося Пятова.

Андрей Пятов развод - Юлия Пятова обратилась к бывшему мужу / instagram.com/piatova

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Кто такой Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

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