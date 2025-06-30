Экс-жена футболиста Пятова через полгода после развода рассказала, какой он человек

Кратко:
- Чуть больше полугода Андрей и Юлия Пятовы в разводе
- Бывшая жена футболиста рассказала, каким видит его теперь
В ноябре 2024 года Юлия Пятова подала на развод с футболистом Андреем Пятовым после 20 лет вместе. Причину расставания пара не разглашает, хоть спортсмен и взял вину в распаде их брака на себя.
Андрею и Юлии после расставания удается сохранить хорошие отношения. Вместе они принимают участие в воспитании 4 общих детей, а недавно жена футболиста даже посвятила ему трогательный пост в Instagram по очень важному поводу.
Юлия Пятова поздравила бывшего мужа с Днем рождения, и отметила, что считает спортсмена хорошим человеком. "Сегодня твой День рождения! Я поздравляла тебя 20 лет, и буду поздравлять тебя и дальше. Ты прекрасный человек! Я в тебя верю", - написала она и опубликовала фото улыбающегося Пятова.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером. О его романе с Людмилой Оверковской стало известно лишь в апреле.
Также украинская модель, ведущая и бывшая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показалась без грамма косметики, и поделилась своим бьюти-лайфхаком для красивых фото.
Читайте также:
- "В свой День рождения": Pivovarov получил "Заслуженного"
- "Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов
- После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты
Кто такой Андрей Пятов
Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред