"Я бы намылил фейс Баскову": Кондратюк высказался о российских артистах

Игорь Кондратюк высказался о российских артистах / Главред

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью для Алексея Гончаренко рассказал о своем отношении к российским артистам, в том числе и к тем, которые сейчас поддерживают Украину.

На вопрос о том, знаком ли Игорь Кондратюк с Басковым лично, украинский продюсер ответил утвердительно и признался, что при встрече сейчас он смог бы намылить ему фейс.

"Знаешь, даже можно было бы ему сейчас намылить фейс. При том, что я абсолютно мирный человек, никому по лицу в жизни не давал. Я словил себя на мысли и скажу одну интересную вещь – я вообще не интересуюсь, кто там и что делает. Меня даже проукраинские россияне не сильно вообще интересуют. Если есть проукраинские россияне, значит у них есть понимание, что война – это зло. Ну так пусть разбираются со своей Россией. Мне вообще не нужно, чтобы они меня поддерживали", - объяснил Кондратюк.

Он отметил, что отдает должное Лие Ахеджаковой, Шендоровичу и назвал российскую актрису смелой женщиной, которая все поняла еще в 2014 году.

"Она понимает, что это бред, еще с 2014 года. И всем рисковала, и работой, и потрясения у нее были некоторые. К ней докапывалась местная власть, московская. Но все равно, немного безразлично. Это их проблемы", - добавил украинский продюсер.

Он считает, что все россияне сейчас украинцам такие же враги как были врагами советских людей все немцы, без разбора. И это при том, что наши предки не имели тогда интернета и порой не знали, кто там был реально против войны, а то за.

"Есть люди, которые выехали и помогают. Вот, если бы выехавшие приехали сюда и создали российский батальон, который бы освободил наш Мариуполь, они бы вызвали у меня уважение. Но на данный момент мне глубоко на них безразлично", - подчеркнул Кондратюк.

Он рассказал, что уже зарегистрирован проект закона о запрете в Украине любой российской музыки. Кондратюка спросил один из представителей шоу-бизнеса, если этот закон будет принят, то как же Макаревич?

На что продюсер ответил, что Макаревич как раз поймет такое решение.

"Он поймет. Он будет давать интервью и говорить, что всегда к Украине относился хорошо. Но он поймет, почему мы это сделали. И он тут не причем, и я тут не при чем. Его страна пошла войной против Украины, на преступления против украинцев, на убийства. Поэтому, мне пофиг, чем они там занимаются. Если там есть сознательные люди, они должны бороться внутри своей страны против путинского режима, за прекращение войны", - резюмировал Кондратюк.

Читайте также: