Кума Ани Лорак в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУ

Лилия Подкопаева обратилась к мировым лидерам с просьбой обеспечить Украину тяжелым оружием / instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева обратилась к всемирному сообществу с просьбой о помощи. Просила не за себя, а за родную Украину, чьи дети ежедневно гибнут от рук российских оккупантов.

На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка развернула настоящую кампанию для помощи соотечественникам - она собирает средства и гуманитарные грузы для украинцев, рассказывает полезную информацию для украинских беженцев, и ведет информационную войну с российской пропагандой.

Недавно она обратилась к президенту США Джо Байдену, вице-президенту США Камале Харрис, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить тяжелое оружие украинским защитникам, чтобы они смогли закрыть его самостоятельно.

"Сегодня Украина находится под российскими атаками. Сегодня украинские дети прячутся в бомбоубежищах со своими мамами и не знают, будут ли они жить завтра. Более ста пятидесяти детей уже убиты в этой несправедливой войне. Помогите Украине выжить. Помогите Украине отстроиться", - призвала общественность Подкопаева.

Меж тем, близкая подруга и кума гимнастки, певица украинского происхождения Ани Лорак, продолжает молчаливо поддерживать кровавую, преступную политику Кремля.

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Ранее украинская поэтесса, авторка стиха "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук обратилась к РФ с жутким пророчеством.

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