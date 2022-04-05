Авторка "Никогда мы не будем братьями" обратилась к РФ с жутким пророчеством

Анастасия Дмитрук направила свое острое поэтическое слово на тех, кто приносит горе и боль украинскому народу.
Украинская поэтесса, авторка стиха "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук обратилась ко всем, кто готов слушать и слышать Украину с новым произведением под названием "За Харків, Марік, за Ірпінь".
Его Дмитрук посвятила защитникам нашей Родины: "Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину".
Новое стихотворение создано в форме обращения к российским солдатам: поэтесса убеждена - Украина выстоит, а оккупанта ждут страдания и смерть. Эти строки Анастасия Дмитрук читает как заклинание, как молитву:
"Ти [неценз.] здохнеш в цім краю
У небі, в полі, у гаю.
Де йдуть без зброї на броню.
Де кажуть на [неценз.] кораблю.
Ти прогниєш у цій землі
На моїй визвольній війні.
Розквітнеш сонях навесні
Могутня армія русні.
За Харків, Марік, за Ірпінь,
За прірву надлюдських терпінь
Наступні десять поколінь
У пеклі скнитимеш. Амінь.
Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,
безжально злитий нанівець.
Нам уривається терпець.
Ти здохнеш, [неценз.], це кінець".
Нашумевшее стихотворение, которые позже было положено на музыку, "Никогда мы не будем братьями" появилось из-под пера Дмитрук в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда слова украинской поэтессы немало разозлили россиян, в то время как украинцы прониклись к строкам этого стихотворения особенной нежностью.
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Ранее украинская телеведущая Катя Осадчая, прочитав новые истории о зверствах рашистских оккупантов в Мариуполе, пожелала россиянам гореть в аду.
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