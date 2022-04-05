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Авторка "Никогда мы не будем братьями" обратилась к РФ с жутким пророчеством

5 апреля 2022, 02:41

Анастасия Дмитрук направила свое острое поэтическое слово на тех, кто приносит горе и боль украинскому народу.

Анастасия Дмитрук - За Харків, Марік, за Ірпінь: новый стих от автора Никогда мы не будем братьями / Скриншот

Украинская поэтесса, авторка стиха "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук обратилась ко всем, кто готов слушать и слышать Украину с новым произведением под названием "За Харків, Марік, за Ірпінь".

Его Дмитрук посвятила защитникам нашей Родины: "Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину".

Новое стихотворение создано в форме обращения к российским солдатам: поэтесса убеждена - Украина выстоит, а оккупанта ждут страдания и смерть. Эти строки Анастасия Дмитрук читает как заклинание, как молитву:

"Ти [неценз.] здохнеш в цім краю

У небі, в полі, у гаю.

Де йдуть без зброї на броню.

Де кажуть на [неценз.] кораблю.

Ти прогниєш у цій землі

На моїй визвольній війні.

Розквітнеш сонях навесні

Могутня армія русні.

За Харків, Марік, за Ірпінь,

За прірву надлюдських терпінь

Наступні десять поколінь

У пеклі скнитимеш. Амінь.

Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,

безжально злитий нанівець.

Нам уривається терпець.

Ти здохнеш, [неценз.], це кінець".

Нашумевшее стихотворение, которые позже было положено на музыку, "Никогда мы не будем братьями" появилось из-под пера Дмитрук в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда слова украинской поэтессы немало разозлили россиян, в то время как украинцы прониклись к строкам этого стихотворения особенной нежностью.

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Ранее украинская телеведущая Катя Осадчая, прочитав новые истории о зверствах рашистских оккупантов в Мариуполе, пожелала россиянам гореть в аду.

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