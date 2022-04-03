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"Я вас ненавижу": Катя Осадчая пожелала россиянам гореть в аду

3 апреля 2022, 22:59

Телеведущая рассказала об ужасе украинцев, которые пережили в Мариуполе.

Катя Осадчая
Катя Осадчая / скриншот

Украинская телеведущая Катя Осадчая, прочитав новые истории о зверствах оккупантов в Мариуполе, опубликовала эмоциональный пост.

Телеведущая отметила, эти рассказы – это боль, ужас.

"Отчаяние от невозможности остановить этот ужас! Сейчас много пишут об ущемлении россиян и что не все такие, есть те, кто против, но где вы? Нет, все!!!! Все граждане России имеют коллективную ответственность за деятельность их президента, все, кто молчал все эти годы, кто не действовал и те, кто не ходил на выборы и ходил на них. Горите в аду, я вас ненавижу", - написала ведущая.

Она добавила, что те кто молчит, значит одобряет эти зверства.

"Дети сидят в подвалах с погибшими, на улицах тысячи тел. Ад для россиян слишком нежное наказание", - добавила ведущая.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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