"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

Анна Подгорная
15 февраля 2026, 19:50
Елена Тополя раскрыла детали скандала с личным видео.
Елена Тополя
Елена Тополя шантаж - певица поделилась, кто мог ей навредить / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

В январе украинская певица Елена Тополя стала жертвой грязного шантажа: интимное видео с ее участием злоумышленники разослали известным медиа и блогерам, а у самой артистки потребовали выкуп. В ответ Елена подала заявление в полицию.

Пока идет расследование, Тополя высказала свою версию того, кто бы мог "заказать" провокационный скандал с ее участием. Мыслями она поделилась с Раминой Эсхакзай в недавнем интервью.

Так артистка уверена, что скрытая съемка и дальнейшее распространение ролика не было случайным или спонтанным. Это был, по мнению Елены, тщательно продуманный план, причем с руки известной в медиакругах женщины, направленный на очернение имени Тополи.

"Это все организовано ну точно не какими-то далекими от меня людьми. Тут же не только один человек. Есть один самый главный, конечно, но исполнители и вся эта организованная преступность - это целая команда людей, которая работает в одну точку. ... Есть очень известная в кругах медиа-пространства женщина, которая точно там задействована. Она подчиняется кое-кому… У меня нет к этим людям, как к исполнителю, так и к заказчикам, и к тем, кто дальше продолжает это все разводить, нет обиды или еще чего-то. Я абсолютно холодная", - говорит знаменитость.

Елена Тополя
Елена Тополя шантаж - певица поделилась, кто мог ей навредить / Скриншот YouTube

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:57Война
Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:33Синоптик
Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

19:25Энергетика
