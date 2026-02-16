Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

Кратко:
- Марина Бех-Романчук родила
- Спортсменка раскрыла имя дочери
В сентябре 2025 года украинская прыгунья Марина Бех-Романчук сообщила, что ждет ребенка от своего мужа, украинского пловца Михаила Романчука. Для обоих это - первый ребенок.
Беременность Марины была долгожданной и далась паре нелегко, но они наслаждались каждым ее моментом. Семья атлетов стала родителями 13 февраля - у них появилась дочь.
Несколько дней спустя счастливая мама раскрыла имя девочки: вместе с мужем они выбрали короткую версию имени София. "Наша безграничная любовь - Бех-Романчук Соня Михайловна", - написала в своем блоге в Instagram прыгунья, и опубликовала видео, в котором поклонники пары впервые увидели малышку.
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
