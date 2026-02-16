Укр
Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

Анна Подгорная
16 февраля 2026, 00:26
Семья Мирзояна и Матвиенко поделилась нежным кадром.
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко муж - певица показала свежее фото с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian, instagram.com/tonya_matvienko

  • Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян выступали вместе
  • После концерта певица опубликовала фото с мужем

Пара украинских певцов, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, хоть и называют себя итальянской семьей из-за жгучих темпераментов, все же крайне трепетно относятся друг к другу. Много о своих отношениях они не рассказывают, лишь изредка балуют поклонников семейными фото.

Недавно состоялось совместное выступление Арсена и Тони. Артистка решила запечатлеть ее с мужем состояние после концерта.

В своем блоге в Instagram Матвиенко опубликовала редкое сэлфи с мужем. В кадре она и Мирзоян позируют в гримерке уставшие, но с довольными улыбками на лицах. Семейную пару в комментариях поклонники благодарят за положительную энергетику, которой артисты заряжают их во время своих выступлений.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко муж - певица показала свежее фото с Арсеном Мирзояном / фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ранее Главред рассказывал о трогательном признании, которое сделала Наталья Могилевская своему мужу. Оно касалось встречи артисткой любви в зрелом возрасте.

Также о любви заговорила Марина Боржемская. Фитнес-тренер и ведущая впервые показала своего нового мужчину, который появился в ее жизни совсем недавно.

О персоне: Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

