Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

Семья Мирзояна и Матвиенко поделилась нежным кадром.

Тоня Матвиенко муж - певица показала свежее фото с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian, instagram.com/tonya_matvienko

Вкратце:

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян выступали вместе

После концерта певица опубликовала фото с мужем

Пара украинских певцов, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, хоть и называют себя итальянской семьей из-за жгучих темпераментов, все же крайне трепетно относятся друг к другу. Много о своих отношениях они не рассказывают, лишь изредка балуют поклонников семейными фото.

Недавно состоялось совместное выступление Арсена и Тони. Артистка решила запечатлеть ее с мужем состояние после концерта.

видео дня

В своем блоге в Instagram Матвиенко опубликовала редкое сэлфи с мужем. В кадре она и Мирзоян позируют в гримерке уставшие, но с довольными улыбками на лицах. Семейную пару в комментариях поклонники благодарят за положительную энергетику, которой артисты заряжают их во время своих выступлений.

Тоня Матвиенко муж - певица показала свежее фото с Арсеном Мирзояном / фото: instagram.com/tonya_matvienko

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

