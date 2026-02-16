Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

Вкратце:
- Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян выступали вместе
- После концерта певица опубликовала фото с мужем
Пара украинских певцов, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, хоть и называют себя итальянской семьей из-за жгучих темпераментов, все же крайне трепетно относятся друг к другу. Много о своих отношениях они не рассказывают, лишь изредка балуют поклонников семейными фото.
Недавно состоялось совместное выступление Арсена и Тони. Артистка решила запечатлеть ее с мужем состояние после концерта.
В своем блоге в Instagram Матвиенко опубликовала редкое сэлфи с мужем. В кадре она и Мирзоян позируют в гримерке уставшие, но с довольными улыбками на лицах. Семейную пару в комментариях поклонники благодарят за положительную энергетику, которой артисты заряжают их во время своих выступлений.
О персоне: Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
