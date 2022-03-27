"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову

Потап ответил Безрукову, который подержал войну России против Украины. / соцсети

Спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Это не оставил без внимания известный украинский продюсер и певец Потап, который также написал стихотворение:

Стоит отметить, что ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.

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