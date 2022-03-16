"Вы в полной ...": Потап перевел россиянам на народный язык странную речь Путина

По версии Потапа, президент страны-оккупанта сообщил, что их экономика "в ж*пе".
Украинский певец и продюсер Потап резко отреагировал на речь президента РФ Путина. Артист решил на нородный язык перевести россиянам, о чем хотел сказать президент-диктатор.
По версии Потапа, президент страны-оккупанта сообщил, что их экономика "в ж*пе".
Видеообращение появилось на странице артиста в Instagram.
Путин в своем заявлении сказал, что Россия будет "укреплять свой технологический и научный суверенитет", но придется пережить "глубокие структурные изменения в экономике, инфляцию и уменьшение рабочих мест".
"Давайте я кратко объясню, что имел в виду В. В. Путин, когда говорил эти сложные слова, на простом народном языке, чтобы поняли все: "Мы в ж*пе. Нам п*здец. Мы будем решать все за счет вас. Мы будем голодать. От нас закрылся весь мир", – сказал певец.
Потапа поддержали многие коллеги и украинцы.
"Идеальный перевод", "По факту Потап сказал", "Все будет Украина", – пишут в комментариях.
Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.
В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.
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