"Вы в полной ...": Потап перевел россиянам на народный язык странную речь Путина

Потап / instagram.com/realpotap/

Украинский певец и продюсер Потап резко отреагировал на речь президента РФ Путина. Артист решил на нородный язык перевести россиянам, о чем хотел сказать президент-диктатор.

По версии Потапа, президент страны-оккупанта сообщил, что их экономика "в ж*пе".

Видеообращение появилось на странице артиста в Instagram.

Путин в своем заявлении сказал, что Россия будет "укреплять свой технологический и научный суверенитет", но придется пережить "глубокие структурные изменения в экономике, инфляцию и уменьшение рабочих мест".

"Давайте я кратко объясню, что имел в виду В. В. Путин, когда говорил эти сложные слова, на простом народном языке, чтобы поняли все: "Мы в ж*пе. Нам п*здец. Мы будем решать все за счет вас. Мы будем голодать. От нас закрылся весь мир", – сказал певец.

Потапа поддержали многие коллеги и украинцы.

"Идеальный перевод", "По факту Потап сказал", "Все будет Украина", – пишут в комментариях.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

Читайте также: