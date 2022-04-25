УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ахеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа

25 апреля 2022, 15:20

Актриса вновь высказалась о позорной войне, которую развязал Путин в Украине.

Актриса вновь высказалась о позорной войне / instagram.com/akhedzhakova1938/

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, вновь высказалась о войне.

На своей страничке в Instagram она напомнила, что прошло ровно два месяца с того проклятого 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" на территории независимой, суверенной, демократической Украины.

"С тех пор и за всё это время поменялось многое. Но в первую очередь поменялось то, что лично для меня является больным вопросом – отношения между русскими и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними. А если и будут, то через десятки или даже сотни лет. Точно, как я уже говорила, не при моей... можно даже так сказать: точно не при нашей жизни", - отметила Ахеджакова.

Актриса отметила, что из-за Путина отношения украинцев и россиян вряд ли наладятся несмотря на общее прошлое.

Читайте также"Призываю вас сделать то же самое!": Ахеджакова перевела огромные деньги для ВСУ"Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечестью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали России", - написала Ахеджакова.

Самое страшное, что россияне закрывают на это глаза, продолжая устраивать "дискотеки" в своих розовых очках, считает Ахеджакова.

"Думая, что их "великий" лидер святой, списывая зверства в Буче на каких-то мнимых нацистов в Украине, не задумываясь о том, кем же являются те, кто пришёл на чужую землю от имени российской армии и российского народа убивать", - подытожила артистка.

Напомним, ранее российская певица Диана Арбенина представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов.

Лирическая композиция получила название "Не молчи", как призыв к россиянам говорить о несправедливом нападении РФ.

Читайте также:

viber
война в Украине Лия Ахеджакова
Реклама
Популярное
Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака Гороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страныГороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страны Не самый лучший месяц: кому из знаков стоит быть осторожными в маеНе самый лучший месяц: кому из знаков стоит быть осторожными в мае Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день недели Из 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в УкраинуИз 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в Украину
Поддержите Главред

Последние новости

15:34

Гороскоп Таро на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – деньги, Весам – перемены, Стрельцам – тревоги

15:27

Психолог назвала упражнения, которые помогут развить стрессоустойчивость

15:27

Обескровливание России, или Почему именно Украина выиграет войнумнение

15:21

В британской разведке намекнули на катастрофические потери оккупантов РФ в УкраинеВидео

15:20

Ахеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа

Реклама
15:17

Гороскоп для Близнецов на май 2022: яркий роман, прибыль и крутой поворот к лучшемуВидео

15:03

Бомбардировщик РФ приземлили навсегда: ВСУ сбили российский Су-34Видео

15:01

"Черных" рабочих уберут, а объект переименуют: Кличко рассказал, что будет с аркой Дружбы народов в Киеве

14:49

ВСУ разбили "вагнеровцев" на Донбассе - остатки наемников бегут с передовой

14:38

Байден официально предложил назначить нового посла США в Украине: что известно о кандидатуреВидео

14:19

Заблудились и теперь в земле: бригада ВСУ размолотила в труху большую группу оккупантов

14:15

"Ты идёшь на чужую войну": Арбенина эмоционально спела о "проклятой России"Видео

14:10

Гороскоп на завтра, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечты

14:00

Зеленую карту для выезда за границу на авто теперь можно оформить полностью онлайн новости компании

13:48

Цветы обожают эту подкормку: как применить простые дрожжи в качестве удобрения для сада

13:46

Колонна танков, шесть Гиацинтов и два Града: бригада Дашкевича уничтожила много вражеской техникиВидео

13:29

Собчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в Украине

13:26

Передышка для Украины: чем важны взрывы в Брянскемнение

13:13

"Закончит свои дни в психбольнице": астролог назвала три варианта смерти Путина

13:11

"Что не так с Региной": Анатолич посвятил выпуск хранящей молчание Тодоренко

Реклама
12:53

Из комнатной собачки до боевого пса-сапера: невероятная история ПатронаВидео

12:41

"Передать трон Примадонны" - Лободе: как в РФ хотели сделать артистку номером один

12:26

Донецк и Луганск перейдут под контроль Украины: Арестович рассказал, чем закончится война

12:16

У ЕС нет согласия относительно полного эмбарго на российские энергоносители – БоррельВидео

12:05

Гороскоп на сегодня, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известия

11:59

Вместо развода - свадьба: Роман Сасанчин с женой внезапно собрались обвенчаться

11:52

Под Запорожьем боец ВСУ на свой день рождения сбил "Иглой" сразу три вертолета оккупантов

11:47

Путин все еще надеется выиграть свою битву за Германиюмнение

11:33

"Я столько трупов не видел никогда": оккупант РФ рассказал, как ВСУ "покрошили" их в ЧернобаевкеФото

11:33

Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин — Блинкен

11:18

"Это вам за наши слёзы!": Гордон назвал версию масштабного пожара в БрянскеВидео

11:09

Киевщина получила первую государственную субвенцию на ремонт жилья – Тимошенко

10:46

"Как боевики ИГИЛ": российские оккупанты требуют 5 тысяч евро от матери украинского пленногоВидео

10:35

Оккупанты ударили ракетами по Украине: под обстрел попали 4 области и станции УкрзализныциВидео

10:34

"И эти два урода говорят о каком-то Боге": Панин поражен цинизмом Путина и патриарха Кирилла

10:18

Закрасили, но она проявилась: в Полтаве демонтировали здание, оставив стену с иконой Божьей МатериФото

10:01

"Сейчас они выигрывают битву": в США назвали победителя в российско-украинской войнеВидео

09:52

Били дубинкой в сердце и угрожали изнасиловать: священник из Херсона рассказал о пытках оккупантов

09:40

Байден сегодня предложит назначить нового посла США в Украине – WSJВидео

09:38

Эктор Хименес-Браво показал пылающий Кремль: "самый сладкий сон каждого украинца"

Реклама
09:29

Лобода и Данилко брали наличными: российский продюсер рассказал об "астрономических" гонорарах украинцев в РФ

09:11

Итоги двух месяцев: почему война в Украине превращается в долгую и изматывающую региональную войнумнение

09:05

РФ пытается достать с крейсера Москва ракеты и секретные документы при помощи 110-летнего судна – СМИВидео

08:34

Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине - итоги их встречи с ЗеленскимВидео

08:04

ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантовВидео

08:02

Вернется домой как груз 200: на Донбассе ликвидирован предатель Украины родом из Севастополя

07:33

Чернобаевка - 17:0: ВСУ разбили оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:28

День дочери 2022: милые поздравления и картинки к празднику

07:15

Провал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов

06:34

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушитьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять