Ахеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа

Актриса вновь высказалась о позорной войне / instagram.com/akhedzhakova1938/

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, вновь высказалась о войне.

На своей страничке в Instagram она напомнила, что прошло ровно два месяца с того проклятого 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" на территории независимой, суверенной, демократической Украины.

"С тех пор и за всё это время поменялось многое. Но в первую очередь поменялось то, что лично для меня является больным вопросом – отношения между русскими и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними. А если и будут, то через десятки или даже сотни лет. Точно, как я уже говорила, не при моей... можно даже так сказать: точно не при нашей жизни", - отметила Ахеджакова.

Актриса отметила, что из-за Путина отношения украинцев и россиян вряд ли наладятся несмотря на общее прошлое.

Читайте также"Призываю вас сделать то же самое!": Ахеджакова перевела огромные деньги для ВСУ"Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечестью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали России", - написала Ахеджакова.

Самое страшное, что россияне закрывают на это глаза, продолжая устраивать "дискотеки" в своих розовых очках, считает Ахеджакова.

"Думая, что их "великий" лидер святой, списывая зверства в Буче на каких-то мнимых нацистов в Украине, не задумываясь о том, кем же являются те, кто пришёл на чужую землю от имени российской армии и российского народа убивать", - подытожила артистка.

Напомним, ранее российская певица Диана Арбенина представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов.

Лирическая композиция получила название "Не молчи", как призыв к россиянам говорить о несправедливом нападении РФ.

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