"Ты идёшь на чужую войну": Арбенина эмоционально спела о "проклятой России"

В новой песне артистка осудила вторжение России в Украину.
Российская певица Диана Арбенина представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов.
Лирическая композиция получила название "Не молчи", как призыв к россиянам говорить о несправедливом нападении РФ.
В тексте вокалистка рассказала о том, что русских солдат отправляют на "чужую войну", не спросив, хотят ли они воевать с Украиной.
От имени оккупантов звезда спела о потерянных друзьях, домах и весне, которая может стать для них последней в жизни. А также назвала войну "озверевшим бессмысленным боем" и призвала слушателей говорить о своей антивоенной позиции.
Читайте такжеСобчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в УкраинеКроме этого, в строках композиции Арбенина упомянула пропаганду, отметив, что им рассказывают "столько же правды, сколько и лжи", и спросила, "за что проклята" Россия.
"Мы так долго ждали весну. Ты идёшь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи", - поет Арбенина.
Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.
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