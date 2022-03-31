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"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим Путина

31 марта 2022, 21:10

По словам Панина, каждый нормальный человек понимает, что происходит на самом деле.

Алексей Панин
Алексей Панин / Instagram

Российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине.

В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

"Я не смогу просто грамотно разложить, почему российский народ так себя ведет. У всех разные причины и об этом все говорят. Кто-то просто не образованный, глупый, тупой – таких людей в России очень много", - говорит актер.

По словам Панина, каждый нормальный человек понимает, что происходит в Украине.

"Я не будут оригинальным, но здесь все за меня уже сказали и 20 раз процитировали Геббельса. Каждый нормальный человек понимает, что происходит. Но самое ужасное, что люди действительно вроде бы образованные, вроде бы и не с помойки, и не с двумя извилинами, а все равно многие действительно настолько зомбированы этой пропагандой, что они действительно считают, что если бы Россия сейчас не напала, то Украина и НАТО атаковали бы через какое-то время. Я не знаю, что на эту тему говорить. Объяснить людям ничего невозможно: если они в это верят, они будут в это верить", - говорит актер.

По словам Панина, нищий российский народ продолжает поддерживать Путина.

"Ну что можно сказать о людях, которым уже показали особняки Путина, дворец этот, медведевские особняки, земли по всей стране, яхты лавровские, – все показали! И народ все равно с флажками говорит: "Путин – наш президент". Нищий народ, у которого нет денег, чтобы купить себе нормальной еды, смотрит телевизор, видит. Сколько народу посмотрело про дворец Путина – и все равно продолжают его поддерживать. Ну как так может быть? Что еще должно с вами случиться, чтобы вы наконец открыли свой рот. У меня нет ответа на этот вопрос", - отмечает Панин.

По словам Алексея Панина, он еще до войны не раз говорил о том, почему в России с годами ничего не меняется.

"Ничего в России не изменится, потому что народ такой. Потому что народ русский – стадо баранов, 70% населения", - говорит Панин.

Читайте также"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать Потапа

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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война в Украине Алексей Панин война России и Украины
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