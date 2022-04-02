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Жена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из Украины

2 апреля 2022, 00:21

Прославилась спортсменка Татьяна Навка скандалами и громкими романами.

Персонаж путинской свиты пресс-секретарь Дмитрий Песков не выходит из поля зрения СМИ, как и его скандальная жена Татьяна Навка.

Бывшая звезда фигурного катания очень любит быть в центре внимания, ведет роскошную жизнь, владеет дорогими автомобилями, огромными домами, несколькими квартирами и носит люксовую одежду.

Но самое интересное, что несмотря на российский паспорт, родилась она в Украине в городе Днепре, который сейчас бомбят российские оккупанты.

В Москву Навка переехала в 13 лет ради тренировок в спортклубе "Москвич". Позже попала в США, где тренировалась в Нью-Джерси. На "ненавистном" Россией Западе спортсменка прожила 15 лет, а после завершения спортивной карьеры вернулась из США в Москву, чтобы принимать участие в развлекательных телешоу с танцами на льду, в которых участвовали известные фигуристы и знаменитости шоу-бизнеса.

Читайте такжеРасследователи обнародовали главную тайну Кремля и ПутинаПрославилась Татьяна Навка также скандалами и громкими романами, из-за которых получила статус "разлучницы".

Ее первым мужем стал тренер и чемпион мира по танцах на льду Александр Жулин. Говорят, что именно из-за романа с Татьяной от Жулина ушла его жена Майя Усова. Брак они заключили в Нью-Йорке, приобрели там роскошное жилье на Манхэттене, у пары родилась единственная общая дочь Александра.

Будучи еще замужем за Жулиным, Татьяна закрутила роман в Москве с актером Маратом Башаровым, который в тот момент тоже был женат. Позже она якобы опять закрутила роман с коллегой по одному из ледовых шоу - певцом и представителем России на "Евровидении-2011" Алексеем Воробьевым. Из-за коллеги по льду Воробьев бросил свою тогдашнюю возлюбленную актрису Анну Чиповскую.

В 2010 году Татьяна снова разбивает семью, когда знакомится с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Политик тоже бросает свою жену с тремя детьми и женится на фигуристке. Так начинается новая глава жизни скандальной спортсменки и жизнь на широкую ногу. В этих отношениях у них родилась дочь Надежда в 2014 году.

"Навку и ее нового мужа не раз обвиняли в коррупции. Впервые о состоянии пары заговорили после того, как в прессе появились фото с их свадьбы в 2015 году. Невеста была в белоснежном платье от Валентина Юдашкина, а мероприятие проводилось в самом дорогом отеле в Сочи - Rodina Grand Hotel & SPA, в оформлении мероприятия использовалось 5 тысяч живых цветов, также на роскошной свадьбе выступали известные артисты. За вечер Навка сменила несколько нарядов, а на запястье у Пескова красовались дорогие часы, которые ему якобы подарила новая жена. Стоимость этого аксессуара на тот момент - 620 тысяч долларов", - пишет ТСН.

Спустя два месяца жену пресс-секретаря президента России обвинили в нарушении налоговых законов США, а также нарушении закона самой Российской Федерации.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование, согласно которому экс-фигуристка незаконно пользовалась налоговыми льготами, а также указала ложные сведения при заполнении деклараций в США.

Татьяна по меньшей мере до 2013 года указывала в декларации в качестве супруга фигуриста Александра Жулина, с которым развелась еще в 2010 году, а причиной тому были налоговые послабления, предусмотренные в Америке для супружеских пар. За год до свадьбы спортсменка открыла три банковских счета в Швейцарии, а также создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.

Читайте такжеПутин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораЗаконы США обязывают в таких случаях сообщать властям о своих зарубежных счетах, но Навка этого не сделала. Также она нарушила и российские законы, поскольку счет в швейцарском банке продолжал быть открыт, а по законам РФ жена госслужащего не может иметь счета в зарубежных банках.

За полгода до оформления брака с Песковым Навка приобрела элитный дом в Подмосковье стоимостью в 20 миллионов долларов. При том, что официальный доход ее избранника Пескова на период 2015 года был заявлен в 10 миллионов рублей, а сама она на рекламе и в телешоу зарабатывала далеко не такие заоблачные суммы.

Кроме того, медовый месяц Песков провел с новоиспеченной женой и детьми на роскошной яхте Maltese Falcon ("Мальтийский сокол"), стоимость аренды которой в неделю составляла в 2015 году 385 тысяч евро.

Напомним, журналисты-расследователи издания Проект раскрыли главную тайну Кремля, которая касается состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.

Как писал Главред, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

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Дмитрий Песков
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