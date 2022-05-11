Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концерт

Григорий Лепс приехал на Донбасс с концертами / instagram.com/gvleps

Заядлый путинист Григорий Лепс поделился видео, на котором он едет в служебном автомобиле с российской символикой. За рулем - военный, по радио играет песня Владимира Высоцкого под названием Рыцарский турнир.

В таком антураже певец отправился на Донбасс с концертами - сегодня в непризнанном "ДНР" оккупанты отмечают День республики.

В сентябре 2020 года рашистский шансонье уже выступал в Донецке на выдуманном празднике освобождения Донбасса, а в марте 2022 года вышел на сцену Лужников в годовщину аннексии Крыма.

В 2017 году Григорий Лепс был занесен в базу "Миротворца" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

На Донбассе сейчас он, помимо концертов, планирует посетить раненых рашистских солдат.

В комментариях звездному путинисту предложили приехать с выступлениями в разрушенном оккупантами драмтеатре Мариуполя или в разбомбленном Харькове. Некоторые комментаторы также предположили, что в основе политических убеждений Лепса лежит его многолетняя алкогольная зависимость, ведь трезвый человек на подобные поступки не способен:

"Выступите в Мариуполе в драмтеатре".

"Про корабль Москва поет?"

"Эх Григорий, не позорьтесь, потом не отмоетесь, лучше сделал бы вид что ничего не происходит чем поддерживать обезумевшего деда уничтожающего братский народ".

"Приезжайте в остальные города Украины! Спойте в Мариуполе, в Харькове, в Киеве, в Одессе. Думаю, что при виде всего петь будет уже не так весело. А вот если бы поддержали наших людей…"

"Талантливый, но делает фигню".

"Гриша мозги высушил алкоголем! Жаль очень….что ты поддерживаешь? Украину просто распинают".

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