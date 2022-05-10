Игорь Кондратюк написал эротический рассказ про отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой

Шоумен считает, что их первая встреча стала причиной ненависти президента РФ к Украине.
Украинский продюсер, шоумен и общественный деятель Игорь Кондратюк поздравил своих фанатов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне весьма необычным образом - написал эротический рассказ-притчу о главном идеологе второй "коричневой чумы" - президенте рф владимире путине.
Сперва шоумен в сатирической форме описал рание годы правителя тирана и его специфические увлечения: "...В детстве Валодя Х. больше всего на 9 мая любил наблюдать за ветеранами-калеками. И поклялся на выпотрошенной соседской кошке, что такие ветераны будут в России всегда, пока он будет жить! ...Биографы указывают, что у Валоди Х. вместо "детства, отрочества и юности" были "детство, отрочество, мудачество".
Далее Кондратюком была описана первая интимная встреча владимира путина с его предполагаемой любовницей, гимнасткой Алиной Кабаевой. По мнению шоумена, именно от этой встречи берут начало истоки ненависти президента рф к Украине.
"...Когда в спальню Владимиру Х. привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но поставила условие: во время секса будет продолжать тренировать упражнения с лентами, потому что послезавтра соревнования. Ленты были желтой и голубой.
Биографы говорят, что с той ночи Х. возненавидел украинский флаг (о желто-голубых цветах флагов Швеции и Барбадоса Х. узнал уже после своей смерти)..." - пишет Кондратюк.
В комментариях к новой биографии путина от Игоря Кондратюка, читатели посоветовали шоумену продолжать историю, которую он, по его признанию, написал из ненависти к Гитлеру наших времен.
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Ранее певица Лолита, родом из Закарпатья, поразила фанатов своим цинизмом - на 9 мая вспомнила деда-ветерана и Львов, но продолжает игнорировать войну в Украине.
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