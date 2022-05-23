Экс-супруг Ани Лорак "выгулял" новую пассию с экстремально глубоким декольте

Украинка похвасталась отдыхом с турецким бизнесменом.
Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу засветился в нежных объятиях своей нынешней девушки, также украинки Лилии Реус.
Известно, что она работает визажистом и, как и Мурат, воспитывает дочь от предыдущих отношений. Сейчас Реус путешествует с бизнесменом.
Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала фото, сделанное на веранде ресторанчика, расположенного на берегу какого-то водоема.
На снимке она позирует, обнимая бывшего мужа Лорак за талию. Влюбленные смущенно улыбаются и не смотрят в камеру. Фото Реус оставила без подписи, лишь отметила на нем Мурата и украсила эмодзи с изображением сердечек.
На снимке Реус запечатлена в белый свободных брюках, и топе с экстремально глубоким вырезом в тон.
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