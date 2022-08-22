Слава Демин рассказал о новой возлюбленной Виталия Кличко / instagram.com/slavademin_official, instagram.com/vitaliyklitschko

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин прокомментировал развод мэра Киева Виталия Кличко с его женой Натальей после 25 лет брака.

Так, в своем шоу Слава ПРО ведущий выразил мнение, что не только отношения на расстоянии стали причиной разлуки. Ранее Кличко сообщал, что в его сердце отныне только Киев.

Демин скаламбурил по поводу этого заявления мэра: "Виталий Кличко заявляет, что его сердце занято именно Киевом, хотя по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Сам Кличко эту новость комментировать не торопится, а от интервью со Славой Деминым, к большому сожалению ведущего, упорно отказывается.

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также участник романтического реалити холостячка со Златой Огневич, который покинул проект в 10 серии, за два шага до финала, совершил каминг-аут и заявил о помолвке с избранником.

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