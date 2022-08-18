Участник Холостячки совершил каминг-аут и рассказал о помолвке с избранником: Огневич отреагировала

Андрей Хветкевич совершил каминг-аут - реакция Златы Огневич / instagram.com/diveeasy

Участник 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка, главной героинй которого была украинская певица Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич совершил каминг-аут.

На своей странице в Instagram он сообщил, что наконец отбросил стереотипы, признался в любви и сделал предложение своему избраннику, который, к слову, ответил "да".

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честен перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал "Да", и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его День рождения", - написал Хветкевич под фото, где он и его жених-колумбиец целуются под водой.

Андрей покинул проект Холостячка в 10 серии, за два шага до финала. Мужчина отмечал, что уходит с тяжелым сердцем, ведь к Злате Огневич у него возникли настоящие чувства.

Андрей Хветкевич совершил каминг-аут - реакция Златы Огневич / instagram.com/diveeasy

Каминг-аут дался Хветкевичу не просто. В комментариях и Instagram-сторис его хвалят за смелость и поздравляют с помолвкой. К поздравлениям присоединились победитель Холостячки Андрей Задворный, украинский певец Меловин, который прошлым летом также рассказал о своей бисексуальной ориентации, звездный экстрасенс Макс Гордеев, ведущий Холостячки Григорий Решетник и даже сама Злата Огневич. Певица на своей странице написала: "Андрей, я так рада за тебя! Любви вашей паре! Прекрасный и смелый пост! Уважаю твой выбор и искренность!"

Андрей Хветкевич совершил каминг-аут - реакция Златы Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

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