Холостяка Мишу и Анну Богдан застукали за нежностями прямо на улице

Михаил Заливако и Анна Богдан / instagram.com/kanyeeebear/

Украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за обнимашками со своей бывшей возлюбленной Анной Богдан, с которой, к слову, они расстались несколько недель назад.

Так, по информации Телеграмм-канала "Show must go on", у телеканала "24" в руках оказались кадры, как парочка обнималась на улице во Львове. "Влюбленные изображены во время романтической прогулки, а потом Миша нес Аню на спине", - сообщили очевидцы.

Фанаты тут же предположили, что парочка снова сошлась и проводит время на романтических свиданиях.

Напомним, модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богданрассталась с Михаилом Заливако в самый разгар войны.

Тяжелый разрыв и ужас, который принес в Украину российский оккупант, истощили девушку, и она приняла решение отправиться в путешествие. Сперва Богдан поехала в Хорватию, где провела, созерцая пейзажи и отдыхая на пляже, около двух недель.