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Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике

14 июля 2022, 02:19

Блогерка отправилась покорять своей красотой хорватские пляжи.

Анна Богдан
Анна Богдан показала модный наряд на отдыхе в Хорватии / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан показала яркие кадры со своего летнего отдыха.

Анна отправилась в отпуск в Дубровник - курорт на юге Хорватии. Кадрами с идиллического пляжа блогерка поделилась на своей странице в Instagram.

Богдан путешествует с подругой - девушка показала, как они попивают игристое вино на фоне гор и холмов. К отдыху она явно готовилась очень активно.

Об этом свидетельствует и безупречно подтянутая фигура, и наряд, в который она облачилась. Для отпуска блогерка выбрала купальник в лучших традициях модных трендов лета 2022.

Купальный костюм Анны Богдан состоит из двух частей оливкового и лавандового цвета, соединенных между собой металлическим колечком. Выполнен из ултрамодной "жатой" ткани.

Анна Богдан
Анна Богдан показала модный наряд на отдыхе в Хорватии / instagram.com/hannastorozhuk

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