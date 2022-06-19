Анна Богдан призналась в краже ценности у "Холостяка" Михаила Заливако

Фанаты пары надеются, что мужчина вернется за своим сокровищем.
Модель, туристический агент и блогерка Анна Богдан шокировала поклонников новостью о том, что она ушла от Михаила Заливако - в 11 сезоне романтического реалити-шоу Холостяк они образовали прекрасную пару.
Однако, спустя год отношений их бурный роман закончился. Но Богдан не осталась одинока. На своей странице в Instagram она в шутку рассказала, что украла у бывшего бойфренда нечто очень ценное.
Речь идет об абиссинской кошке по имени Бублик, которая раньше принадлежала Заливако. До расставания пара, в связи с войной часто переезжала, из-за чего бедное животное сильно стрессовало.
Бывшие возлюбленные приняли решение, и оставили Бублика в тихом и спокойной месте - у мамы Анны. Будет ли Заливако забирать свою питомицу пока не известно.
Однако поклонники пары Богдан-Заливако видят в этом хороший знак, и надеются, что общая опека над кошкой сможет привести их к воссоединению.
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Напомним, ранее Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.
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