Анна Богдан призналась в краже ценности у "Холостяка" Михаила Заливако

Анна Богдан рассказала, что забрала у Михаила Заливако после расставания / Коллаж

Модель, туристический агент и блогерка Анна Богдан шокировала поклонников новостью о том, что она ушла от Михаила Заливако - в 11 сезоне романтического реалити-шоу Холостяк они образовали прекрасную пару.

Однако, спустя год отношений их бурный роман закончился. Но Богдан не осталась одинока. На своей странице в Instagram она в шутку рассказала, что украла у бывшего бойфренда нечто очень ценное.

Речь идет об абиссинской кошке по имени Бублик, которая раньше принадлежала Заливако. До расставания пара, в связи с войной часто переезжала, из-за чего бедное животное сильно стрессовало.

Бывшие возлюбленные приняли решение, и оставили Бублика в тихом и спокойной месте - у мамы Анны. Будет ли Заливако забирать свою питомицу пока не известно.

Однако поклонники пары Богдан-Заливако видят в этом хороший знак, и надеются, что общая опека над кошкой сможет привести их к воссоединению.

После расставания с Заливако Анна Богдан оставила себе его кошку / instagram.com/hannastorozhuk

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Напомним, ранее Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.

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