Победительницу "Холостяка" полуобнаженную Богдан жестко выругали в сети

Анна Богдан перепутала праздники/ instagram.com/hannastorozhuk/

Победительница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан выложила фото на День вышиванки, за что поплатилась.

В сети ее жестко раскритиковали за то, что девушка опубликовала фотографию никак не связанную с праздником. На фото звезда стоит в белом платье полуоборотом к объективу и игриво придерживает одежду, обнажив свои плечи. "С Днем вышиванки мои родные украинцы", – подписала Богдан фотографию на своей странице в Instagram.

Впрочем, пользователи сети не оценили наряд, приуроченный ко Дню вышиванка, особенно актуальным на сегодняшний день.

"Аххах, только где вышиванка", - спрашивают пользователи.

"А фото можно было и в вышиванке, а не полу голой", - оскорбляются фоловеры.

О празднике

Вышитая рубашка является одним из самых популярных символов Украины и культуры страны. В каждом регионе страны были свои орнаменты и узоры, самыми распространенными цветами вышивки были красный и черный.

День украинской вышиванки 2022 не является государственным праздником, однако стал одним из самых любимых в народе. Отмечают день вышиванки с 2006 года, когда студентка Черновицкого университета предложила одногрупникам прийти на пары в рубашках с орнаментом.