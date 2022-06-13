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Пара из 11 сезона шоу Холостяк распалась: Анна Богдан ушла от Михаила Заливако

13 июня 2022, 00:07

Блогерка тяжело переживает разрыв после целого года счастливых отношений.

Холостяк-11 - Анна Богдан и Михаил Заливако расстались / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент и блогерка Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.

Богдан на своей странице в Instagram призналась, что долго не решалась рассказать о расставании своим поклонникам, которые поддерживали пару и после проекта.

Судя по сообщению, оставленному блогеркой, она стала инициатором разрыва, и вероятность возобновления отношений с Заливако не рассматривает.

"Очень много вопросов задают мне: где девался Миша? почему нет Миши? вы разошлись? и так дальше… Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые бы меня просто разбили еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить. Спасибо, что все это время были с нами и волновались за нашу пару❤️", - написала Богдан.

Сейчас она тяжело переживает расставание, о чем свидетельствуют ее сторис - она выкладывает общие с Заливако фото и признается, что сама до конца еще не поверила, что их любовной истории пришел конец.

Холостяк-11 - Анна Богдан и Михаил Заливако расстались / instagram.com/hannastorozhuk

Поклонники пары выражают в комментариях свои сожаления, и надеются, что это все же не окончательный разрыв, а временные трудности:

"Анюта, Мішань, ну перестаньте - ви така класна пара!"

"Нііііі! Обіймаємо вас".

"Ви всі подуріли під час війни! така гарна пара була".

"Плачу! Життя цікава річ .. все ще може змінитися і звести Вас знову разом!!! Я вболівала за Вашу пару с перших днів холостяка і кращої пари ще не бачила ❤️ кохання Вам, Аня, з Мішою чи без ❤️"

"Капець, оце новина, я в шоці... Сподіваюсь, що все-таки Ви будете разом".

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Ранее Бритни Спирс на своей свадьбе повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

Также недавно победительница первого сезона шоу Холостяк стала во второй раз мамой и показала удивительно подтянутое тело всего через неделю после родов.

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