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Бритни Спирс и Мадонна повторили культовый поцелуй спустя почти 20 лет

11 июня 2022, 03:33

"Упс, они сделали это снова!" - певиц так и тянет друг к другу.

Мадонна поцеловала Бритни Спирс на ее свадьбе с Сэмом Асгари / Скриншот

Американска певица и поп-идол Бритни Спирс 9 июня 2022 года вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари. Возлюбленные провели небольшую по меркам Голливуда церемонию - всего 100 гостей, среди которых было множество знаменитостей: Перис Хилтон, Селена Гомес, Дрю Берримор, Мадонна и др.

Мадонна на своей странице в Instagram выложила фотографии с церемонии и вечеринки, а также пожелала новобрачным счастливой семейной жизни. "Бритни, ты выглядишь такой счастливой и влюбленной. Желаю тебе и Сэму всего самого лучшего. Прошлая ночь была очень веселой и милой", - написала певица.

Однако поцелуи в день свадьбы достались не только мужу Спирс - Мадонна показала фото, на котором она прильнула к губам невесты.

Артистки практически повторили их культовый поцелуй, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards. Тогда это событие приобрело огромную огласку: поцелуй Мадонны и Бритни вошел в список самых сексуальных моментов в музыке (на телевидении) по версии журнала Blender, а также навсегда закрепил за артистками звание гей-икон.

Мадонна поцеловала Бритни Спирс на ее свадьбе с Сэмом Асгари / instagram.com/madonna

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Однако без скандалов свадьба Бритни не обошлась. На церемонию тайно проник первый муж поп-певицы, Джейсон Александр, который устроил настоящий переполох среди гостей.

За несколько недель до свадьбы Спирс и ее новоиспеченный муж Сэм Асгари пережили ужасную трагедию - артистка потеряла ребенка на ранних сроках беременности.

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