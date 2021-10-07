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Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

7 октября 2021, 16:45
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Друг бывшего мужа певицы показал красавчиков в своем личном блоге.

Бритни Спирс
Редкие фото сыновей Бритни Спирс попали в Сеть / Фото Rueters

Семейная жизнь Бритни Спирс была полна взлетов и падений: разводы, скандалы, драки, наркотики, и конечно дети. 39-летняя певица является матерью двух почти уже взрослых сыновей - Шона Престона Федерляйна и Джейдена Джеймса Федерляйна.

Впрочем, у Бритни Спирс, которая сама только недавно вышла из-под опеки своего отца, с воспитанием сыновей не задалось.

В 2007 году, когда Престону было два года, а Джейдену – всего один, по решению судя право на опеку было передано их отцу и бывшему мужу Бритни – Кевину Федерляйну.

С тех пор о мальчиках известно немного. Они – редкие цели для камер папарацци. Сейчас Престону и Джейдену 16 и 15 лет соответственно.

Из малышей, которых весь мир запомнил по фотографиям периода когда Спирс "сходила с ума", ребята выросли в статных парней.

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Редкими кадрами с изображением сыновей певицы поделился друг ее бывшего мужа Эдди Моралес. В подписи к фото Моралес называет Джейдена и Престона своими племянниками, своей семьей, ради которой стоит жить.

Сыновья Бритни Спирс - Престон и Джейден Федерлайны / instagram.com/emoofficial718

Поклонники Бритни, обеспокоенные ее психологическим состоянием, выражают в Сети надежду на то, что сыновья знаменитости вырастут более здравомыслящими, чем их родители.

Читайте такжеБритни Спирс обвинили в избиении домработницы - появилась реакция от певицыУ Джейдена и Престона, к слову, скоро появится новый отчим. Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Автор: Anna Pidhorna
viber
шоу-бизнес Бритни Спирс Кевин Федерляйн новости шоу бизнеса
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