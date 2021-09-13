Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари после пяти лет отношений

Бритни Спирс / Getty Images

После того, как отец Бритни Спирс Джейми подал прошение об отмене его в качестве опекуна дочери, Бритни Спирс решила выйти замуж.

Бритни Спирс и Сэм Асгари показали трогательный момент, когда он делал предложение певице. Сэм в своем Instagram показал, как они с Бритни целуются, после того, как он надел ей кольцо на палец.

Девушка прикрыла перед камерой сам поцелуй кулачком с оттопыренным безымянным пальцем с кольцом.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Instagram

В своем Instagram Бритни записала видео, на котором восхищается кольцом, балуется и позирует с Сэмом, дурачась, при этом показывая кольцо в разных общепринятых позах.

"Черт возьми, я не могу поверить!", - подписала она ролик.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари / Instagram

Они не называли дату будущей свадьбы.

Напомним, что вначале сентября Сэма Асгари заметили в бутике Картье за выбором обручальных колец.

Джейми Спирс подал заявление на отказ от опеки над Бритни Спирс 7 сентября, повторив основные тезисы Бритни с ее выступления в суде летом 2021. Он сказал, что его дочь хочет выйти замуж и родить ребенка.

До этого отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона за отказ от опеки над дочкой.

Ранее Джейми Спирс попробовал спровоцировать скандал вокруг Бритни Спирс - ее обвинили в нападении на домработницу.

Напомним, отец Бритни Спирс заявил, что отправит дочь в психбольницу на лечение.