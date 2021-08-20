Бритни Спирс обвинили в избиении домработницы - появилась реакция от певицы

Бритни Спирс / Getty Images

Американская певица Бритни Спирс недавно освободилась от опеки своего отца Джейми Спирс, но ее уже успели обвинить в неадекватном поведении.

Певицу обвиняют в избиении своей домработницы, но на скандал сразу же отреагировал адвокат Бритни.

Как сообщает BВС, адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что она не била домработницу.

"Это раздутый, сенсационный таблоидный корм и не более. Любой может написать заявление, но вы должны понимать, что это сфабрикованное дело. В полиции признали инцидент "незначительным" и подтвердили, что травм не было", - сказал Розенгарт.

Конфликт якобы произошел из-за собаки певицы, пишет TMZ. Домработница Спирс отвела питомца знаменитости к ветеринару и заявила, что с животным неправильно обращаются. После возвращения домой между ней и Бритни произошла ссора. По словам домработницы, Спирс выбила у нее телефон из рук и ударила ее. После чего пострадавшая позвонила в полицию и поехала в участок, чтобы написать заявление.

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Скандал может повлиять на опеку и статус Бритни Спирс, которая судится с отцом Джейми за отмену опекунства.

До этого отец Бритни Спирс заявил, что отправит дочь в психбольницу на лечение.

Еще вначале июля суд оставил Джейми Спирса опекуном Бритни, не приняв во внимание все доказательства, которые передала девушка.

Однако стало известно, что Бритни Спирс постоянно накачивают наркотиками и противозачаточными по указанию отца.