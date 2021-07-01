Суд оставил опекуном Бритни Спирс ее отца вопреки всем доводам певицы

Бритни Спирс / Reuters

Бритни Спирс с 2008 года под единоличным опекунством своего отца Джейми Спирса, который контролирует даже ее личную жизнь и право заводить детей. Певица в очередной раз попыталась добиться через суд отмены его единоличного опекунства, привлекая для этого частную компанию.

Как сообщает Variety, новые судебные документы, которые предоставил Верховный суд Лос-Анджелеса в среду, показывают, что судья отклонил просьбу адвоката певицы, Сэмюэля Ингама III отстранить ее отца, Джейми Спирса, от должности ее единственного опекуна.

"Ходатайство консерватора о приостановлении полномочий Джеймса П. Спирса сразу же после назначения калифорнийской компании Bessemer Trust в качестве единственного хранителя имущества отклонено без ущерба", - говорится в судебных документах, поданных в среду.

Эти документы не являются прямым ответом на слушания на прошлой неделе, на которых Спирс дала свои первые показания.

Кроме того, хотя Спирс выступила с убедительным 24-минутным заявлением, судья не может вынести никакого решения на основании того, что она сказала, так как адвокаты не оформили юридически ее обращение, и не подали прошение о прекращении опекунства.

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Напомним, впервые за 2 года процесса Бритни Спирс выступила в зале суда, требуя прекратить опекунство над собой.

Она заявила, что ее опекун - абьюзер. Бритни Спирс заставляют:

работать без выходных;

принимать литий;

проводят унизительные обыски и назначают анализы;

запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.

Сэмюэл Ингам III подал прошение об удалении отца Спирс еще в ноябре 2020 года, заявив, что его клиентка "боялась своего отца" и откажется выступать снова, если ее отец продолжит отвечать за ее карьеру.

В тот раз судья Бренда Пенни отказалась отстранить ее отца от опекунства, хотя она не исключила, что в будущем будут подаваться прошения о его смещении или отстранении. Соопекуном Бритни Спирс назначили финансовую компанию Bessemer Trust.