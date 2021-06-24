"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

Бритни Спирс / Instagram

В Лос-Анджелесе проходит слушание по делу об отмене опеки над Бритни Спирс со стороны ее отца, который последние годы получил тотальный контроль над ее деньгами, творчеством и даже личной жизнью.

Бритни Спирс выступила с пронзительной речью в суде, и ее слова затронули сердца многих селебрити, которые уже отреагировали на них.

Как рассказала Бритни Спирс на судебном заседании, которое описал в материале The New York Times, из-за тотального контроля отца она даже не имеет никакой личной жизни, и тем более не может завести ребенка.

"Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие. Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать", - заявила Спирс.

Артистка обратила внимание общественности на права, за которые женщины борются уже не одно десятилетие. А в США Спирс просто утратила их.

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"Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Но мне сказали, что под опекой я не смогу это сделать", - призналась певица.

Она рассказала, что ее недавно заставили пройти принудительное медицинское обследование и реабилитацию после того, как она высказалась на репетиции в Лас-Вегасе, когда ей не понравилось танцевальное движение для песни. Когда она возражала против хореографии, "это было так, как если бы я где-то заложила огромную бомбу. Я здесь не для того, чтобы быть чьим-либо рабом. Я могу сказать "нет" танцевальному движению".

"Мне нужна помощь. Я не хочу сидеть в комнате часами в день, как они делали со мной раньше. Мне стало еще хуже", - сказала она судье.

После того как она объявила о творческом отпуске, Спирс против ее воли начали давать литий, утверждает она.

"Это сильное лекарство. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер", - заявила Бритни Спирс.

На речь Спирс отреагировала адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин. Она зачитала в суде краткое заявление от имени своего клиента: "Он сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс любит свою дочь и очень по ней скучает".

Бывший возлюбленный Бритни Спирс, американский поп-певец Джастин Тимберлейк поддержал артистку в деле об отмене опекунства. Об этом известный исполнитель написал в Twitter.

"После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было... то, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела", - написал он.

Опекунство над Бритни Спирс - что известно