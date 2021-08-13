Джейми Спирс отказался быть опекуном Бритни Спирс - назвали причины

Отец Бритни Спирс объяснил, почему он отказался быть опекуном дочки.
Спустя 13 лет полного контроля ее финансов и личной жизни, Джейми Спирс "сдался", и согласился снять с себя полномочия опекуна Бритни Спирс.
Как сообщает Variety, он подал заявление об этом в Верховный суд Лос-Анджелеса.
Спирс убеждала судью отстранить ее отца от ее опекунства этим летом, давая резкие показания, даже говоря суду, что она хочет выдвинуть обвинения против своего отца в "злоупотреблении опекунством" и что она хочет добиться его осуждения
Решение ее отца уйти в отставку оценивается как большая победа нового поверенного певицы Мэтью Розенгарта, который хочет вернуть Бритни роль адекватного человека.
Между тем, адвокат Джейми Спирса заявил, что оснований для отказа с его стороны вообще не было, и он просто принял это решение на фоне скандала, который устроила Спирс: "Весьма спорно, что смена опекуна станет лучшим решением для соблюдения интересов мисс Спирс"
"Несмотря на то, что мистер Спирс стал непрекращающейся целью неоправданных нападок, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его продолжающуюся службу в качестве её опекуна будет в её интересах", - добавил он.
В ответ Мэтью Розенгарт заявил, что защита Спирс удовлетворена решением ее отца.
"Мы с нетерпением ждём продолжения нашего расследования поведения мистера Спирса за последние 13 лет, во время которых он получил миллионы долларов от работы своей дочери", - намекнул он на продолжение.
До этого отец Бритни Спирс заявил, что отправит дочь в психбольницу на лечение.
Еще вначале июля суд оставил Джейми Спирса опекуном Бритни, не приняв во внимание все доказательства, которые передала девушка.
Однако стало известно, что Бритни Спирс постоянно накачивают наркотиками и противозачаточными по указанию отца.